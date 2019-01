Pape Alé Niang contre attaque et toise El Hadji Ndiaye et compagnie dans l'’affaire Sonko-Abdoulaye Diouf Sarr. Le journaliste de la 2stv, qui se sent nickel sur toute la ligne, a appelé son parton Elhadj Ibrahima Ndiaye de jurer sur l'honneur qu'il n'était pas au courant de l'invitation de Ousmane Sonko le 31 décembre.



En fair, au soir du 31 décembre 2018, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et le leader de parti, Modou Diagne Fada, qui avaient été invités pour débattre sur le discours du chef de l'Etat. Pape Alé Niang est accusé d'avoir, à la dernière minute, a décidé de changer le format de son émission en conviant Ousmane Sonko et deux chroniqueurs sans prévenir ses invités.



Voici sa réaction



Pour couper court aux interpellations je défie tout le monde à travers ces questions



1/ Elhadj Ibrahima Ndiaye peut il jurer sur l’honneur qu’il n’était pas au courant de l’invitation de Ousmane Sonko le 31 décembre ?

2/ Peut il jurer que j’ai choisi délibérément de changer de FORMAT?

3/ Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est-ce qu’il m’a contacté ou échangé avec moi sur son invitation ?

4/Modou Diagne Fada je lui pose également la même question ?

À travers leurs réponses vous serez édifiés sur les mensonges



"J'ai lu sur yerimpost un tissu de mensonges éhontés sur mon plateau du 31 décembre. Mais je suis très loin d’être surpris. Car je connais l’objectif. La moindre des choses aurait été de recueillir ma version. Cependant, ils n’auront jamais le plaisir de me voir se rabaisser à leur niveau. Toute la direction de 2stv sait car déjà une répétition a été faite le 30 pour mieux gérer le plateau du lendemain du 31", a-t-il précisé.