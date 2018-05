Pape Alioune Ndiaye : « Je suis très satisfait de mon passage à Stoke »

Le sociétaire du Stoke City, Pape Alioune Ndiaye présent à Saly depuis le début du stage de l’équipe nationale a évoqué avec Stades sa saison en Angleterre. Malgré, la relégation de Stoke City en championship (D2), le milieu de terrain soutient être satisfait de sa saison.



« Mon objectif était de découvrir la Premier League, un championnat que j’aime beaucoup. Certes, Stoke a été relégué en D2, mais je suis très satisfait de ce que j’ai fait durant mon passage à Stoke. J’ai beaucoup appris et je suis devenu plus aguerri. Je suis satisfait, car je sais bien ce que j’étais venu chercher là-bas. J’ai bien accompli ma mission », a indiqué l’ancien joueur de Galatasaray.



Pape Alioune ne regrette pas d’avoir rejoint le club anglais et estime que Stoke « est un grand club bien structuré, qui m’a permis de progresser dans plusieurs domaines, malgré le fait que nous ne sommes pas parvenus à nous maintenir. Nous sommes des professionnels et c’est le football qui est ainsi. La Premier League est très relevée et moi, ce que j’ai envie de de faire, je le fais ».



Et sur un possible retour en Turquie dans son ancien club, le joueur indique être «Sous contrat avec Stoke. Et je me sens très bien. En football, tout ce passe très vite et ce sont les agents qui s’occupent de certaines choses. Actuellement, je me concentre entièrement sur l’équipe nationale et la Coupe du Monde ».