Pape Bouba Diop: « Les Lions peuvent mieux faire que nous mais...»

«C’est un très bon tirage, on ne peut pas avoir mieux. Avec ça, ils peuvent faire mieux que nous en 2002. Et je le leur souhaite. Nous, on était en quarts de finale, j’espère qu’ils pourront le faire. Après, on est qualifié et c’est déjà bien », marque Pape Bouba Diop dans un entretien accordé à « Stades ».



De toute manière, dit-il, « quand tu es qualifié pour la Coupe du monde, tu n’as plus le choix. Tu n’es pas là pour éviter la France ou une autre équipe. Si tu veux être grand, il faut rencontrer les grands, c’est comme ça ».



Aussi, pour l’ancien international, «derrière, au milieu et devant, on a tout ce qu’il faut. Mais il faut voir que les joueurs pensent autrement. Ils regardent trop petit. Il faut voir plus grand. Il y a des individualités qui sont bonnes mais l’équipe, c’est autre chose. Nous, quand on voulait quelque chose, on était tous ensemble, on jouait ensemble. Il faut qu’ils prennent conscience de cela, qu’ils prennent exemple sur nous, en complétant avec leur talent ».



Selon lui, Sadio Mané sera Ballon d’Or d’ici quelques années. « C’est un bonheur de le voir jouer. Mais, il faut qu’il continue de travailler comme ça. Messi et Ronaldo ne vont pas tarder à prendre leur retraite. Il va y avoir de la concurrence avec les joueurs qui arrivent derrière. Pour Sadio, il faut garder le tempo. C’est la Star aujourd’hui, mais il faut que toute l’équipe soit derrière lui. Il faut que les joueurs acceptent qu’il y ait une star dans l’effectif », lance-t-il.

Avant de conclure : « En France, c’est Griezmann. L’Argentine, c’est Messi. C’est comme ça. Pour chaque pays, il y quelqu’un dont on parle plus que les autres, mais le plus important reste l’équipe».