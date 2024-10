Pape Djibril Fall et Bougane Guèye dénoncent l'indifférence du régime Diomaye-Sonko face aux urgences nationales

En marge de la conférence de presse de la coalition Sàmm Sa Kàddu, Pape Djibril Fall a déploré le manque de vision et d’empathie du régime Diomaye-Sonko. « Vous avez vu ce qu’ils ont prévu de faire demain à Dakar Arena pour leur meeting alors que les populations de Kidira et de Bakel sont complètement envahies par les eaux de crues obligeant les habitants à trouver refuge ailleurs », a fustigé le leader des Serviteurs.



Le membre de Sàmm Sa Kàddu a dénoncé l'indifférence du régime face aux défis urgents tels que : « le coût de la vie élevé, chômage, insécurité, inflation, manque d'accès aux soins des personnes âgées le manque d'emploi, le désespoir qui poussent les jeunes à se jeter dans l'océan. Voilà autant de questions qui devraient attirer l'attention de ce nouveau régime ».



D’ailleurs, il a critiqué le tandem Diomaye-Sonko pour avoir tenté de protéger Cheikh Omar Diagne après ses « déclarations controversées sur diverses communautés religieuses ».



Se prononçant sur le Plan Sénégal 2050 (plan de développement du régime actuel), le leader des serviteurs indique le « référentiel présenté au Sénégal n'a aucune base solide ».



Téléthon destiné aux habitants de Bakel



Le leader des Serviteurs a rappelé les scandales liés à l'ASER et l'ONAS. « Les voleurs et les détourneurs, il faut les regarder ailleurs, mais pas dans la coalition Samm Sa Kaddu. Ceux à qui l'on a confié le pays n'ont pas de vision. Ils ont trahi la parole donnée. Il faut donc donner la majorité à l'opposition pour qu’on puisse contrôler l’exécutif », a-t-il dit.



Bougane Guèye a, pour sa part, critiqué la campagne de collecte de fonds lancée par Ousmane Sonko, la qualifiant « d’égoïste et non en faveur des populations sinistrées ». En réponse, il a annoncé un « téléthon destiné aux habitants de Bakel, considérant cela comme sa manière de répondre aux « amateurs et quémandeurs ».



Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp a partagé son sentiment que le pays est dirigé par des « incapables », et a exprimé la « fatigue croissante des Sénégalais face à la situation actuelle ».



Pape Djibril Fall et Bougane Guèye ont promis de s'opposer fermement au régime pendant la campagne électorale, assurant que la coalition Sàmm Sa Kàddu est « porteuse d'espoir et que les Sénégalais ont déjà fait leur choix ».