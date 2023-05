Pape Djibril Fall : « parfois, je pleure dans la pénombre de ma voiture »

En déclarant samedi à Thiadiaye, sa candidature à la présidentielle de 2024, le leader du mouvement Les Serviteurs, Pape Djibril Fall, est revenu sur la situation économique difficile que vivent les Sénégalais au quotidien. A cause de ces difficultés, il a soutenu qu'il lui arrive parfois de pleurer dans la pénombre de sa voiture.



« Ce peuple sénégalais dans son authenticité, dans son quotidien fait de débrouille et de galère. Un quotidien de résignation parfois face à la dureté de la situation. Le peuple villages et des villes de l'intérieur, du Carrefour Diaroumbé au croisement de Bayakh, à Thiès, De Gaol dans le Dandé Mayo au Fouta à l'axe Mbar Colobane, vers Gossas », a déclaré le député.



Il ajoute : « J'ai pu mesurer parfois pleure dans la pénombre de ma voiture, la grande souffrance du peuple sénégalais laissé a lui-même par les barons de Dakar et du landerneau du système politico médiatique».



C'est ainsi que le député non inscrit de la 14e législature a justifié sa candidature. « C'est la ou j'ai pris la sève nourricière de ma candidature à l'élection Présidentielle de 2024, pour porter la voix de ce Sénégal oublie et oh combien dépositaire du legs historique de nos ancêtres».