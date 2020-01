Pape Gorgui Ndong invite "la commission de réconciliation de l'Apr à s’activer pour que Moustapha Diakhaté soit gracié"

Les réactions se poursuivent suite à l’exclusion de l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar (BBY), Moustapha Diakhaté, des rangs du parti de l’Alliance pour la République (Apr) (parti au pouvoir). L’ancien ministre de la Jeunesse, et non moins membre dudit parti, Pape Gorgui Ndong, donne son point de vue sur cette affaire qui défraie la chronique depuis mardi. Il invite la commission de réconciliation du parti à s’activer pour que Moustapha Diakhaté soit gracié.



« On ne peut pas être un parti politique qui cherche à se massifier et commencer aujourd’hui à radier des membres de ce parti. Je ne peux pas aujourd’hui se féliciter . d’un membre qui a été exclu du parti », a déclaré Pape Gorgui Ndong.



« Heureusement, s’est réjoui l’invité de Rfm matin de ce mercredi 22 janvier 2020, qu’il y a la commission de réconciliation qui doit s’activer pour voir comment aller discuter et faire revenir à de meilleurs sentiments le camarade Moustapha Diakhaté. Qu’il rentre dans les rangs de l'Apr, c’est mon souhait que s’exprime ».



Mais, au préalable, a souligné l’ex ministre de la jeunesse, « il y a des dispositions à prendre. Il faut que Moustapha Diakhaté soit dans les dispositions de demander une grâce. Et en ce moment, la commission de réconciliation peut aller discuter et voir comment aujourd’hui ramener le camarade Moustapha Diakhaté à de meilleurs sentiments parce que, je suis sûr que Moustapha Diakhaté à une place dans l’Apr (...) », a--t-il conclu.