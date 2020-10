Pape Gueye de l'OM ne ferme pas ses portes au Sénégal: "j'aimerais bien jouer avec Sadio Mané"

Même s’il est né à Montreuil et qu’il a défendu le maillot de l’équipe de France chez les U18 et les U19, Pape Gueye, le milieu de terrain de 21 ans a fait savoir qu’il ne ferme pas la porte au pays de ses origines qu'est le Sénégal. En effet, le nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille n’exclut pas de porter un jour les couleurs de l’équipe nationale.



« Pour le moment je me concentre sur mon club, je n’ai pas encore fait mon choix pour la sélection… Je suis l’équipe du Sénégal comme un vrai supporter lors des compétitions, Sadio Mané est un joueur que j’aime bien et je rêve de jouer avec lui », a soutenu lé Phocéen au micro de Canal+ International, rapportée par AfrikFoot.



A noter que son club a été battu mardi, par Manchester City (0 - 3), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.