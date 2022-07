Pape Mamadou Seck retrouvé et arrêté par la police (Administration Penitentiaire)

C’est l’administration pénitentiaire qui donne l’information à travers un communiqué rendu public il y a quelques instants. Pape Mamadou Seck, arrêté dans l’affaire dite de la « Force Spéciale » et évadé de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) du Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec, dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022, a été arrêté ce dimanche aux environs de 09 heures au quartier Darou Karim (région Diourbel).



Le détenu Pape Mamadou Seck souffrirait de problèmes rénaux, raison pour laquelle il a été interné au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec. Son évasion avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. D’autant plus que sa mort a été annoncée, 48 heures avant. Fin de cavale pour lui.