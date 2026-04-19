Pape Mamadou Touré, expert maritime, appelle le Sénégal à mieux valoriser ses atouts sur la scène internationale

Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio, Pape Mamadou Touré a mis en lumière, ce dimanche, les nombreux atouts dont dispose le Sénégal pour renforcer son positionnement à l’international.



Selon l’expert maritime, le pays bénéficie d’une longue tradition de stabilité politique, un facteur clé de confiance pour les investisseurs. À cela s’ajoute la récente découverte d’hydrocarbures, qui confère au Sénégal une position stratégique à proximité des marchés européens.



« Le commerce repose avant tout sur la confiance, et le Sénégal dispose d’un a priori favorable construit au fil des régimes », a-t-il souligné, rendant hommage au rôle historique des dirigeants, notamment Léopold Sédar Senghor, dans le rayonnement international du pays.



Dans un contexte de concurrence accrue entre États africains pour attirer les investissements directs étrangers, Pape Mamadou Touré estime que le Sénégal dispose d’atouts différenciants. Parmi eux, la capacité à générer un capital sympathie, mais aussi l’attractivité de Dakar, portée par son climat et son dynamisme.



L’expert insiste toutefois sur la nécessité d’accompagner cet engouement par des investissements structurants. « Il nous appartient désormais de développer les infrastructures adaptées », a-t-il indiqué, appelant à capitaliser sur le potentiel humain du pays et son ambition de devenir un hub universitaire et économique en Afrique de l’Ouest.



En somme, entre stabilité démocratique, ressources naturelles et attractivité internationale, le Sénégal dispose, selon lui, des leviers essentiels pour consolider son image et accélérer son développement.

