Processus électoral : La société civile appelle à un consensus sur la réforme du Code

Le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé, a lancé un appel à la concertation lors de son passage dans l’émission « Point de vue ». Revenant sur les tensions entourant la modification des articles L29 et L30 du Code électoral, l'acteur de la société civile a insisté sur le fait que toute réforme de ce texte fondamental doit impérativement être précédée de discussions larges pour garantir sa légitimité politique. Cette sortie fait suite à une médiation engagée par l’ONG auprès du ministre de l’Intérieur, après des inquiétudes exprimées par l’opposition concernant la transparence du fichier et le calendrier électoral.







L'administration semble avoir pris la mesure de ces préoccupations, puisqu'une réunion avec les partis politiques est officiellement annoncée pour le 30 avril prochain. Moundiaye Cissé a salué cette ouverture au dialogue, tout en rappelant l’urgence d’anticiper sur les scrutins à venir. Selon ses analyses basées sur les dispositions légales, les élections locales devraient se tenir entre décembre 2026 et janvier 2027. Pour éviter tout retard préjudiciable, il préconise la convocation rapide du corps électoral et le lancement des procédures de révision exceptionnelle des listes électorales.







Le débat sur l'éligibilité reste au cœur des enjeux, notamment avec les controverses liées aux condamnations judiciaires qui ont impacté plusieurs figures politiques majeures. Si Moundiaye Cissé reconnaît la nécessité de clarifier les articles L28, L29 et L30, il met fermement en garde contre une réforme unilatérale portée par la seule majorité parlementaire. Pour lui, un portage institutionnel inclusif sous l'égide du président de la République, s'appuyant sur les conclusions du dialogue politique et des assises de la justice, est le seul moyen d'éviter les soupçons de réformes « taillées sur mesure ».







Au-delà des articles polémiques, la société civile plaide pour une approche globale du système électoral. Cela inclut la création d'un organe indépendant de gestion des élections et la digitalisation du parrainage, des points sur lesquels des consensus existent mais dont les modalités d'application restent à affiner. Pour Moundiaye Cissé, l’objectif final est de réduire les déséquilibres techniques entre les institutions et de rompre avec la pratique des reports électoraux qui, selon lui, fragilisent la stabilité démocratique du Sénégal.

