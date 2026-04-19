30e journée de Bundesliga : mené par Stuttgart, le Bayern renverse tout en six minutes (3-1) avant la mi-temps

Le Bayern Munich mène confortablement face à Stuttgart (3-1) à la mi-temps de la 30e journée de Bundesliga, malgré l'ouverture du score précoce de Chris Führich à la 21ème minute. La réaction bavaroise a été fulgurante avec trois buts inscrits en seulement six minutes par Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') et Alphonso Davies (37'), permettant au leader du championnat de renverser totalement la situation avant le retour aux vestiaires.



Cette démonstration de force offensive intervient dans un contexte lourd pour le club, suite à l'annonce de la fin de saison de Serge Gnabry, gravement blessé aux adducteurs. En l'absence de l'ailier allemand, le Bayern prouve sa profondeur d'effectif et semble prêt à assumer son statut de favori avant sa demi-finale cruciale contre le PSG, tandis que Stuttgart, actuel 4ème, peine à contenir la puissance de feu munichoise.