Football : Serge Gnabry « indisponible pour une durée indéterminée » et privé de la demi-finale PSG-Bayern Munich

Touché à l'adducteur de la cuisse droite, Serges Gnabry, le milieu offensif du Bayern Munich va être indisponible pour une durée indéterminée. C’est une absence de poids pour son club, opposé dans neuf jours au PSG, en demi-finales de Ligue des champions.



Samedi 18 avril, dans un communiqué, le club allemand a annoncé qu'il sera « privé de Serge Gnabry pour une durée indéterminée », car l'attaquant polyvalent de 30 ans souffre « d'une déchirure de l'adducteur de la cuisse droite, diagnostiquée lors d'un examen médical ».



Gnabry pourrait même manquer la Coupe du monde 2026, co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, alors que l'annonce du groupe de 23 à 26 joueurs de l'Allemagne est prévu le 12 mai, selon nos confrères de "L'Equipe".