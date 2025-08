Pape Natago Mbaye, premier lauréat de la Médaille Gaïndé de la Performance, reçu par le Président Diomaye Faye

Après l’avoir honoré en faisant de lui le premier Sénégalais décoré de la Médaille Gaïndé de la Performance, le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce matin en audience Pape Natago Mbaye, accompagné de sa famille, rapporte la Présidence de la République du Sénégal sur sa page Facebook.



Lors de cette rencontre chaleureuse, chef de l’État a salué à nouveau le parcours exemplaire de ce jeune sénégalais, dont la résilience et la détermination face aux défis de la vie, constituent, selon la Présidence, une « véritable source d’inspiration pour toute la Nation, particulièrement notre jeunesse ».



La même source souligne que son « histoire rappelle à chaque Sénégalais que, malgré les obstacles, la réussite est possible avec courage, persévérance et dignité ».



Pape Natago Mbaye avait été officiellement décoré jeudi 31 juillet, au Grand Théâtre national de Dakar, lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général, un événement symbolique qui célèbre chaque année l’excellence scolaire à l’échelle nationale.



Malgré son handicap physique, le lycéen a décroché son baccalauréat série S2 avec la mention Bien au lycée de Ngane Saër, dans la commune de Kaolack, en écrivant avec ses pieds. Premier de son centre, il est ainsi devenu le lauréat de la première Médaille Gaïndé de la performance.