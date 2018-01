Pape Ndiaye Souré : «J’ai la Coupe du Monde en ligne de mire »

L’arrière gauche international, Pape Ndiaye Souaré de Crystal Palace (élite anglaise) qui cherche encore du temps de jeu en Premier Ligue plus d’un an après un grave accident de voiture, a dit son envie de prendre part à la Coupe du monde 2018.





« Je continue à cravacher et j’ai la Coupe du monde en point de mire », a indiqué le défenseur sénégalais dans L’Equipe.



L’ancien pensionnaire de Diambars assure « avoir retrouvé toutes mes sensations » et souligne ne ressentir plus de douleur.

Par rapport à son accident Pape Souare soutient être un miraculé : «Si je suis un miraculé ? Oui, bien sûr. À quelques centimètres… Légèrement plus haut, j’étais paralysé car c’était la colonne, et légèrement plus bas, le genou était foutu », a reconnu le sénégalais.

« J’ai donc eu de la chance et je remercie le bon Dieu. J’ai entendu des gens, lors de ma rééducation, qui pensaient que je ne rejouerais jamais car je suis l’un des rares footballeurs à avoir eu une telle fracture. Je sentais la douleur, et ce n’était pas toujours évident, mais je n’allais pas lâcher. Je dois aider mes proches. Enfant, mon rêve était d’être pro. Je viens de loin et ce n’est pas une fracture de la jambe qui allait m’empêcher de le réaliser », a raconté le défenseur.