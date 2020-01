Paralysie du système éducatif : après le G20, la Feder annonce une grève totale

Les enseignants comptent bien déserter les salles de classes cette semaine. Après le débrayage de ce mercredi 29 janvier 2020 du cadre regroupant une vingtaine de syndicats d'enseignants de l'élémentaire et du moyen (G20), la Fédération des syndicats d'enseignants (Feder) va entamer son mouvement d’humeur ce jeudi 30 janvier. Elle compte observer un débrayage en plus d’une grève totale vendredi 31 janvier.



Les syndicalistes exigent, entre autres, la révision du système de rémunération, l’arrêt des ponctions sur les salaires, et le respect de tous les accords signés.