Tout indique que l'on se dirige vers une paralysie totale du système de santé dans les prochains jours. D'après ce qui ressort de la déclaration de l'alliance des syndicats autonomes de santé (ASAS) tout porte à le croire. Cette alliance regroupant SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL And GUEUSSEUM a fait part de sa tenue d'un sit-in national de protestation suivi d'un dépôt de préavis de grève.

"Jusqu'au 10 octobre courant, si les salaires des contractuels du PNDSS (ex Cobra, ex Jica, Gavi) ne sont pas payés ainsi que la motivation nationale du 3ème trimestre 2024, un sit-in national d'avertissement sera tenu le vendredi 11 octobre 2024 de 10h à 13h avec le respect des urgences et au service minimum, pour protestation contre cette situation plus que bizarre et injustifiable qui serait causée par un épuisement de la ligne budgétaire servant aux paiements des émoluments dès le mois d'août de l'année budgétaire", ont averti les signataires de cette déclaration, en date du 06 octobre.



Selon la même source, un dépôt de prévis couvrant la période du 11 novembre 2024 au 11 janvier 2025 va précéder le sit-in prévu le 11 octobre prochain. And Geusseum fustige l'inertie du gouvernement qui depuis son installation peine à appliquer les accords signés.