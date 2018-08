Parcelles Assainies : Encore des échauffourées entre marchands ambulants et policiers

Le marché «Dior » des Parcelles Assainies a été encore le théâtre mardi, d’empoignades entre forces de l’ordre et marchands ambulants. Pour cause, las de voir leurs chiffres d’affaires baisser drastiquement à cause de ces derniers, les propriétaires de cantines et de tables s’en sont plaints aux autorités municipales, lesquelles ont à leur tour actionner les services compétents.



Mais, c’était sans compter avec la détermination des marchands ambulants à rester sur place. Les policiers présents en masse, ont dû user de grenades lacrymogènes pour disperser la foule en colère décidée à en découdre avec eux. Au finish, de nombreux marchands ont été appréhendés.