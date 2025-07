Parcelles Assainies : Les dessous d’une rocambolesque affaire de sextape sur fond d’adultère et de chantage

Trois individus ont été interpellés mercredi 15 juillet 2025 par les éléments du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15, aux environs de 16 heures, pour des faits particulièrement graves : collecte et diffusion illicites d’images à caractère obscène et personnel, harcèlement et chantage sexuel.



Selon la police, cette arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime. « Le 6 juillet 2025 à 16 heures, un numéro de téléphone a envoyé un message écrit à la mère de la plaignante, lui demandant la localisation de celle-ci », indique le document. Lorsque la plaignante a pris le téléphone de sa mère pour répondre, elle aurait reçu un message menaçant : « Fais-moi une vidéo sexuelle sinon j’enverrai la vidéo sexuelle que je détiens à ton mari ».



Paniquée, la victime remet le téléphone à sa mère. « L’individu a alors envoyé la vidéo à caractère sexuel sur le téléphone de la mère, en insistant pour que la plaignante le rejoigne là où il se trouvait afin d’avoir une relation sexuelle avec lui, ou qu’elle lui verse la somme de soixante mille (60 000) francs CFA », poursuit la police.



Quelques heures plus tard, vers 19 heures, le mari de la victime, de retour du travail, aurait également reçu la sextape, envoyée depuis le même numéro. Choqué, il aurait aussitôt décidé de la répudier, selon les termes du communiqué.



L’enquête ouverte par les autorités a rapidement permis d’identifier et d’interpeller un premier suspect, grâce à l’exploitation des réquisitions téléphoniques. « Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir utilisé ce numéro pour faire chanter la victime, affirmant que la vidéo lui avait été envoyée par un autre individu », précise la police.



Ce deuxième suspect, à son tour interpellé, aurait reconnu que la vidéo avait été enregistrée à partir du téléphone d’une troisième personne. Cette dernière, également appréhendée, a confirmé avoir reçu la vidéo via WhatsApp, en mode « vu unique », d’un autre homme encore non identifié.



« Les recherches se poursuivent afin d’identifier et interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Les mis en cause ont été placés en garde à vue », conclut la police, rappelant que la protection de la population demeure sa priorité.