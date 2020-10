Parcelles Assainies: un Nigérian arrêté en flagrant délit avec des faux billets

Les éléments du Commissariat des Parcelles Assainies ont mis la main sur un nommé Jonas Obi OKEKE, un ressortissant nigérian. Ce dernier a été pris en flagrant délit avec des faux billets de banque au niveau de la station de Nord Foire.



Poursuivi pour détention et tentative d’écoulement de faux billets de banque, le mis en cause a nié les faits. Il déclare aux enquêteurs qu’il ignorait que les billets qu’il détenait étaient faux. Mieux, il soutient qu’une femme de son ami lui a offert cet argent afin qu’il puisse payer son transport et retourner au Nigéria à sa sortie de prison.



Malgré ses aveux, il a été déféré au parquet, informe Le Témoin.