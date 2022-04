Parcelles Assainies: un commerçant arrêté pour vente illégale d'armes

Le 12 avril dernier, aux environs de 18 heures, une opération menée par la Dic et la Dst a permis de découvrir l'existence d'un réseau de vente illégale d'armes. La descente effectuée par les éléments de la Dic a également permis de saisir un arsenal important de matraques électriques. Un commerçant nommé Serigne Modou Diop, résidant à Ouest Foire a été arrêté et déféré pour vente illégale d’armes.



Entendu sur Pv, Serigne Modou Diop a confirmé que le matériel est bien sa propriété. Il a révélé qu'il est tombé sur un site de commercialisation de matraques électriques et divers matériels. Intéressé, il a contacté l'administrateur qui lui a fourni les informations nécessaires.



Ainsi, il a effectué une commande de plusieurs matraques qu'il s'est fait livrer au niveau de sa boutique aux Parcelles Assainies. Interpellé sur le type de personne à qui il cède ce matériel, il a indiqué que pour la plupart du temps, il s'agit de vigiles.



À l'en croire, il a toujours pris le soin de vérifier la destination de ces armes avant de les remettre aux clients. Selon ses dires, il ignorait que la vente de ces armes était interdite et il pensait agir dans la légalité.