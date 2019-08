Parcelles Assainies : un enseignement déféré pour viol sur mineure suivi de grossesse

L'enseignant Abdoulaye Sylla a été arrêté puis déféré au parquet de Dakar. Il est poursuivi pour pédophilie et viols suivis de grossesse sur une mineure de 14 ans à qui, il dispensait des cours particuliers.



Les faits, qui remontent à l’année 2017, se sont déroulés aux Parcelles Assainies. Abdoulaye Sylla est accusé d’avoir violé à plusieurs reprises son élève en classe de 6e à qui il dispensait des cours particuliers.



En plein cours de renforcement, rapporte « L’Observateur », l’enseignant se lève et ferme la porte à double tour avant de se jeter sur sa proie. Ayant pris visiblement goût à cette pratique délictuelle, Sylla va récidiver plusieurs fois.



Après avoir décroché son examen avec brio, la victime constate après quelques mois, qu’elle ne voit plus ses règles et qu’elle était tombée enceinte.



Saisie d'une plainte, la police des Parcelles Assainies ouvre une enquête. Arrêté, l’enseignant qui a reconnu les faits, affirme que la fille était consentante. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet de Dakar pour les faits sus-indiqués.