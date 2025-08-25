Parcelles Assainies : un homme arrêté pour « attouchements sexuels et pédophilie » sur une fillette de 9 ans

Un homme a été arrêté le 23 août 2025 par le Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies U15. Il est accusé « d’attouchements sexuels et pédophilie » sur une fillette de 9 ans. Selon les informations parvenues à PressAfrik, l'arrestation a eu lieu suite à une dénonciation anonyme.



« La victime, élève d'une école coranique à la mosquée Unité 16 des Parcelles Assainies, s'est rendue chez son maître pour récupérer des photos. Elle y aurait rencontré le suspect, qui l'a frappée et agressée sexuellement », indique la source policière.



Interrogée, la victime a confirmé les faits. Toutefois, les enquêteurs ont requis un examen gynécologique. Le mis en cause a reconnu les faits reprochés et a été placé en garde à vue.

L'enquête est en cours.