Parcelles Assainies : un réseau de prostitués démantelé par la Dic, le propriétaire de l’hôtel arrêté

Un réseau de prostitution à l'hôtel Milano niché à l'Unité 26 des Parcelles Assainies par la Division des investigations criminelles (Dic). B. Niang, propriétaire dudit hôtel, un ancien émigré en Italie, a été arrêté avec plusieurs de ses employés pour prostitution et proxénétisme.



Au terme de leur garde à vue, ils ont été tous déférés, mercredi au parquet. Selon « Tribune », le mis en cause avait transformé son hôtel en un lieu de passe et de fornication.



Les femmes prostituées lui payaient des sommes comprises entre 20 000 et 30 000 Fcfa par jour en échange de recevoir leurs clients. Il louait également les chambres à 5000 F Cfa l'heure aux couples moins fortunés.