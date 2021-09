Paris : Di Maria a pris trois matches de suspension

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain entamera sa campagne de Ligue des Champions sur la pelouse du Club Bruges. À cette occasion, le club de la capitale sait déjà qu’il devra se passer des services de deux joueurs : Idrissa Gueye et Angel Di Maria. En effet, la sanction est passée totalement inaperçue en raison de l’effervescence liée à l’Euro, mais le 8 juin dernier, le CEDB (Control, Ethics and Disciplinary Body) a rendu un rapport suite aux incidents survenus lors de la demi-finale retour entre le PSG et Manchester City. Un document dans lequel on apprend qu’ADM a été lourdement suspendu.

L’Argentin a ainsi écopé d’une suspension de trois matches pour avoir agressé Fernandinho alors qu’il venait de se faire expulser par l’arbitre de la rencontre. Résultat : Fideo manquera tous les matches aller de la phase de poules. Suspendu pour la demi-finale retour, Gueye purgera son deuxième et dernier match de suspension contre Bruges. Enfin, à noter que le PSG a écopé d’une amende de 16 000€ pour « conduite inappropriée de l’équipe » et une autre de 35 000€ pour avoir retardé le coup d’envoi.