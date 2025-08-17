Paris dénonce des accusations « sans fondement » après l’arrestation d’un Français au Mali

L’identité de la personne concernée n’a pas été précisée, mais Paris insiste sur son statut diplomatique, ce qui rend la situation particulièrement sensible sur le plan du droit international.

Cette arrestation intervient dans un contexte de fortes tensions entre les autorités françaises et maliennes. Bamako accuse régulièrement Paris d’ingérences politiques, tandis que la France dénonce un recul démocratique et des violations des droits fondamentaux.

Pour rappel, le gouvernement de transition du Mali avait annoncé, jeudi soir, avoir démantelé un réseau de déstabilisation des institutions de la République et avoir procédé à des arrestations des acteurs dès le 1ᵉʳ août 2025, selon la déclaration télévisée du général de division Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, assurant l'intérim de la Défense.

« Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vizilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dembélé et Nema Sagara », avait déclaré le général de division Daoud.

Pour rappel, en mai 2022, le gouvernement du Mali avait annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État, dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, et avoir totalement pris le contrôle de la situation.

