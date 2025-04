Parquet financier : Après Farba Ngom, Tahirou Sarr auditionné ce mercredi

De nouvelles accusations ont été retenues contre Mouhamadou Ngom dit Farba actuellement en prison dans le cadre des transactions douteuses des 125 milliards de F Cfa. Hier mardi, le maire de Agnam et non moins responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir) a été inculpé pour « avoir en connaissance de cause, converti, transféré, dissimulé, acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d’un délit avec cette circonstance que ces faits ont commis en bande criminelle organisée ».



Ce mercredi, son co-inculpé, Tahirou Sarr sera à son tour interrogé par le collège des usages d'instruction pour se voir également notifié une nouvelle inculpation. Il s'agit du délit d'"association de malfaiteurs".



Désigné auteur principal "d'escroquerie de deniers publics, détournement de deniers publics et association de malfaiteurs", sur 91 milliards de f cfa, tahirou Sarr avait cautionné un terrain à Mbane, dans le nord du Sénégal, estimé à 394 milliards de f cfa, un chèque certifié de 11 milliards de F Cfa et d'autres titres fonciers de 14 milliards de f cfa. Mais sa caution a été rejetée ainsi que sa demande de liberté provisoire.



D'ailleurs, c'est ce mercredi que la chambre d'accusation se prononcera sur l'ordonnance de rejet de la demande de liberté provisoire (Lp).