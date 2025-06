Parquet financier : la Douane porte plainte contre Mc Dermott, Oma Sénégal Sa et Oma Logistics Sa, la DIC actionnée

Une plainte de la Daouane à l'encontre des sociétés Mc Dermott, Oma Sénégal Sa et Oma Logistics Sa a mené à l'ouverture d'une enquête par le parquet financier, qui a été confiée à la Division des investigations criminelles (DIC). Cette enquête concerne « un cas de fraude fiscale, non-respect des engagements souscrits, exportation sans déclaration et non représentation de marchandises sous douane ».



Dans sa plainte, la Douane, par l'intermédiaire du chef du bureau de Dakar-Port Sud, a indiqué que la société McDermott avait signé un contrat avec les sociétés Oma Sénégal Sa et Oma Logistics Sa dans le cadre du projet pétrolier GTA. Ces dernières devaient s'occuper de toutes les démarches douanières concernant les navires affrétés par McDermott.



À cet effet, six des dix navires affrétés avaient bénéficié d'une admission temporaire exceptionnelle afin d'opérer dans la zone économique exclusive du Sénégal.



Cependant, ces navires sont sortis du territoire sénégalais de manière clandestine, sans déclaration de réexportation. Pendant ce temps, les quatre autres n'ont pas mouillé les eaux sénégalaises alors qu'ils bénéficiaient d'une admission temporaire exceptionnelle.



Ce qui constitue une infraction douanière au regard du Code des douanes. Dans sa plainte, la Douane a arrêté le préjudice final à 845 051 333 011 F CFA.