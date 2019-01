Parrainage: Bougane Gueye annonce une plainte contre X

Le président du mouvement "Geum Sa Bop", Bougane Gueye Dany, a annoncé qu'il va déposer une plainte contre X, car ses dossiers de parrainage ont été falsifiés au Conseil constitutionnel, après que cette institution a rejeté son parrainage, l'appelant à faire un complément de signatures dès ce vendredi.



"Nous avons prévu de saisir la Cour suprême ce vendredi, mais nous allons également déposer une plainte contre X, parce que nos fichiers ont été manipulés, nos document falsifiés, dans le but de nous éliminer. Parce que quand on nous balance 30.000 rejets pour autres motifs, on ne peut pas les remplacer", a dénoncé Bougane Gueye sur Zik Fm.



Selon lui, l'objectif du pouvoir, c'est de "barrer la route" à tout ces potentiels candidats qui peuvent leur créer des problèmes, surtout "Guem sa Bop" qui, aujourd'hui constitue un "inconnu" et à leur niveau ils ne connaissent pas son poids.



"Le pouvoir de Macky Sall est un manipulateur, constitué de grands bandits voleurs, de personnes qui sont en train de donner un coup à notre démocratie. De personnes qui sont animées par la seule volonté de s'agripper au pouvoir", a-t-il qualifié.