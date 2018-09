Parrainage à Touba : des voix s’élèvent du côté de l’opposition

« Le maire de Touba est un corrupteur ». Ces propos sont du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Il accuse Abdou Lahat Ka de distribuer de l’argent aux chefs de villages de la ville sainte de Touba pour obtenir des signatures pour le parrainage. Suffisant pour le député de BGG d’interpeller l’OFNAC pour exiger l’audit de la mairie.



« Nous accusons directement le maire de Touba Abdou Lahat Ka. Dans le cadre du parrainage, il est en train de corrompre les chefs de villages et les populations. C’est la raison pour laquelle nous exigeons un audit de l’institution municipale. Nous interpelons l’OFNAC et le président de la République Macky Sall. De telles pratiques doivent cesser dans les plus brefs délais ».