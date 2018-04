Parrainage : les imams et prédicateurs du Sénégal demandent à Macky de retirer le projet de loi

La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal est montée au créneau, à moins de 48 heures du vote du projet de loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale. Les prêcheurs appellent le président de la République à tout simplement retirer le texte, le temps de rencontrer les leaders de l'opposition.



"Nous pensons que le président de la République qui est responsable de le paix et de la sécurité des Sénégalais doit faire un petit effort pour surseoir à un projet de loi, le temps de discuter avec tout le monde, de susciter un dialogue national et faire de telle sorte que notre pays soit épargner de l'instabilité et du danger", a déclaré leur porte-parole du jour, l'imam Sarr.



Aussi les imams et prédicateurs du Sénégal demandent à l'opposition de venir à la table du dialogue pour trouver un point d'accord avec le Président Macky Sall.