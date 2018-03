Parrainage pour tous : Pape Diop liste les «trois objectifs vicieux» de Macky Sall

La question du parrainage a été l’un des principaux points sur lesquels l’opposition et la société civile réunies au sein de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED) se sont prononcés jeudi, lors du meeting organisé à Djeddah Thiaroye Kao. Et pour Pape Diop, c’est une fraude massive que le chef de l’Etat est en train de préparer.



«Les Sénégalais n’ont pas encore mesuré tout le contenu de cette loi. J’ai entendu beaucoup de Sénégalais se pencher sur la limitation des éventuels candidats mais je crois que cette loi va au-delà parce qu’elle va permettre au régime actuel de pouvoir connaître les forces et les faiblesses des différents candidats, après les parrainages qu’ils auront à travers le Sénégal », a-t-il déclaré.



Dans la foulée, l’ancien président de l’Assemblée nationale déclare que cette loi « se présente sur un triple objectif : le premier c’est d’abord d’éliminer une partie des candidatures. il faut que nous soyons forts. Macky éliminera un certain nombre de candidatures, mas les Sénégalais qui allaient voter pour ce candidat sont contre lui et je suis sûr qu’ils vont se reporter sur les candidats qui seront parrainés», révèle-t-il.



Et de poursuivre : «Le deuxième objectif plus vicieux, c’est celui de connaître pour chaque candidat, là où il est fort et là où il est faible suivant les parrainages». S’y ajoute le dernier objectif, celui qui lui servira de «disposer de tous les listings qui leur permettront d’aller démarcher les candidats d’un parrain à la Présidentielle».