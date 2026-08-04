Partenariat Sénégal - Banque mondiale : Ousmane Diagana à Dakar pour passer en revue un portefeuille de 4,2 milliards de dollars

Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, effectue une mission officielle au Sénégal du 4 au 8 août 2026 afin de renforcer le dialogue stratégique avec les autorités sénégalaises.



Cette visite de travail vise à aligner l'action du Groupe de la Banque mondiale sur les priorités nationales fixées par la Vision Sénégal 2050. Il s'agira de coordonner l'intervention des différents leviers de l'institution, à savoir l'Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).



Durant son séjour, Ousmane Diagana s'entretiendra avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, et les ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Éducation.



Les discussions porteront sur des projets majeurs soutenus par l'institution financière, tels que l'initiative « Mission 300 » pour l'accès universel à l'électricité, « AgriConnect » pour la transformation agricole et « Place à l'eau » pour le développement des infrastructures hydrauliques. Le renforcement de la couverture sanitaire universelle, le capital humain et la connectivité des zones de production figureront également à l'ordre du jour.



Actuellement, le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal comprend 27 projets financés par l'IDA à hauteur de 4,2 milliards de dollars. Les engagements de l'IFC s'élèvent à 658 millions de dollars, tandis que ceux de la MIGA atteignent 1,005 milliard de dollars.

