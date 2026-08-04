Retard des allocations d'ordinateurs : la FNE-UNCHK décrète une grève générale illimitée à compter du 5 août

La Fédération Nationale des Étudiants de l'Université Numérique Cheikh Hamidou KANE (FNE-UNCHK) a annoncé le déclenchement d'un mouvement de grève générale à partir du mercredi 05 août 2026 à 08 h 00, jusqu'à nouvel ordre.



Dans un communiqué officiel signé par son président Demba Baldé, la FNE-UNCHK dénonce le non-paiement des allocations destinées à l'acquisition d'un ordinateur pour plus de 1 700 étudiants. Alors que les cours ont démarré depuis plusieurs semaines et que la majorité de leurs camarades a perçu cette allocation de 250 000 F CFA, ces étudiants demeurent privés des moyens indispensables pour suivre normalement leur formation au sein de l'université numérique.



Face à cette situation, l'organisation étudiante appelle à la fermeture de l'ensemble des Espaces Numériques Ouverts (ENO) et au boycott total des activités pédagogiques et académiques, incluant les cours en ligne, les devoirs et les examens. Elle exige également la suspension de toute présence des étudiants et du personnel administratif dans les ENO pendant la durée de la mobilisation.



Tenant les autorités compétentes pour responsables des conséquences de cette crise, la FNE-UNCHK réaffirme sa volonté d'aboutir à une résolution rapide par le dialogue. L'organisation prévient toutefois qu'aucune reprise des activités ne sera envisagée tant que les étudiants concernés n'auront pas perçu leurs allocations.