Banque mondiale : le vice-président pour l'Afrique Ousmane Diagana en visite officielle au Sénégal du 4 au 8 août

Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, effectuera une visite officielle au Sénégal du 4 au 8 août 2026. Cette mission s’inscrit dans la continuité du dialogue stratégique entre le Groupe de la Banque mondiale et les autorités sénégalaises, autour des priorités nationales de développement, indique un communiqué de l’institution.



Selon la Banque mondiale, cette visite permettra de poursuivre le «dialogue stratégique sur l’alignement du partenariat avec la Vision Sénégal 2050, ainsi que les perspectives de mobilisation coordonnée des instruments du Groupe de la Banque mondiale », à savoir l’Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), au service du développement du pays.



Au cours de sa mission, M. Diagana rencontrera les plus hautes autorités, notamment Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, le Premier ministre, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, ainsi que plusieurs Ministres sectoriels, dont ceux en charge de l’Energie, de l’Agriculture et de l’Education, précise le texte.



Le communiqué précise également que les échanges porteront sur l’état d’avancement de plusieurs initiatives phares appuyées par le Groupe de la Banque mondiale, notamment Mission 300 pour l’accès universel à l’électricité, AgriConnect pour accélérer la transformation agricole et la création d’emplois, et Place à l’eau (Water Forward) pour élargir l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement. Ils permettront également de faire le point sur plusieurs opérations visant à renforcer la résilience des populations, améliorer la connectivité des zones de production, soutenir le développement agricole et favoriser un environnement plus propice à l’investissement privé et à la création d’emplois. Les efforts destinés à renforcer la couverture sanitaire universelle et à accélérer le développement du capital humain figureront également parmi les priorités abordées au cours de la mission.





Il s’agira ainsi d’apprécier les résultats du partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et l’État du Sénégal, mais aussi d’identifier les leviers permettant d’en accroître l’impact au profit des populations, souligne le communiqué.

