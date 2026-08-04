« Offense au chef de l’État » : Lamignou Darou et cie jugés en flagrant délit, mercredi 5 août

Mis sous mandat de dépôt la semaine dernière, les trois militants du parti Pastef-Les Patriotes comparaissent ce mercredi 5 août devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Mandoumbé Diop (alias "Lamignou Darou"), Maguèye Diaw (dit "Oustaz Thiep") et Moustapha Ndiaye (alias "Ndiaye Touba") font face à la justice à la suite de leur interpellation par la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



L'interpellation des trois prévenus s'est faite sur ordre du procureur de la République, Ibrahima Ndoye. Il leur est reproché la diffusion d'une séquence vidéo jugée offensante à l'encontre du président de la République, un grief qui leur a valu leur placement sous mandat de dépôt jeudi dernier en attendant l'ouverture de leur procès.