Partenariat entre DP World et Barefoot College International pour la formation des femmes rurales en énergie solaire

De son côté, la responsable de la communication et développement durable à Dubaï Port World Dakar indique que le partenariat touche les Objectifs de développement durable. « Le partenariat que nous avons avec Barefoot collège international rentre dans le cadre de notre politique de développement durable. Nous touchons avec projet là l'autonomisation des femmes et le projet aussi qui est très intéressant parce que cela touche 14 des 17 Objectifs de développement durable et nous notre politique de développement durable est sous-tendue par ces objectifs de développement durable », a fait savoir Mame Yacine Diop.



Selon elle, ce projet va faire d'elles des leaders à les autonomiser financièrement parce qu’elles auront un métier en devenant des ingénieures solaires. « Ce qui fait qu'elles pourront dupliquer les formations au sein de leur communauté. C'est vraiment un projet intéressant pour le Sénégal et la sous-région puisque c'est un centre régional », a laissé entendre la responsable de la communication et développement durable à Dubaï Port World Dakar.



Chaque femme aura la fin de la formation 50 kits pour électrifier leur village respectif. « Avec son financement de plus de 200 millions de Fcfa, DP World a permis le démarrage de ce centre. Outre le démarrage des activités du centre, ce don va permettre d’équiper les récipiendaires. A la fin des formations, ces femmes bénéficieront de kits pour électrifier leur ménage », a dit Mame Yacine Diop.