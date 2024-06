Partenariat l’Etat/Secteur privé : le BTP recommande la préférence nationale

En assemblée générale ce mardi, sous le thème : « La préférence nationale en action », les professionnels du secteur du BTP, réunis au sein du Syndicat national des entreprises du bâtiment et des travaux publics (SNBTP), ont demandé à l’Etat d’appliquer la « préférence nationale » dans l’exploitation des ressources nationales et l’exécution de la commande publique.



Le président du SNBTP, Abdel Kader Ndiaye, a estimé que : « La souveraineté politique repose sur le socle de la souveraineté économique, qui ne saurait être sans un secteur privé national fort, et le développement du secteur du BTP reste fortement arrimé à la croissance globale de notre économie ». Indiquant que le secteur du BTP occupe « une part importante » de l’économie nationale dont il fait partie des « locomotives » depuis plusieurs années.



L’Etat, avec l’aide de ses partenaires au développement, constitue le « plus gros client » des entreprises du BTP, à travers les agences et acheteurs publics qui absorbent plus de 50% de la commande publique. Mais selon le président du SNBTP, « cette embellie ne profite pas aux entreprises sénégalaises et surtout pas aux petites et moyennes entreprises du secteur des BTP ».



Les « conditions d’éligibilité » et le « système d’allotissement » de la commande publique, surtout en matière de grands travaux, constituent à ses yeux des freins au développement des entreprises sénégalaises du secteur. » Ce sont les raisons qui expliquent l’affaissement de nos entreprises et les difficultés de développement du secteur privé, malgré l’affichage des taux de croissance moyen de 6,6% publiés sur la période 2014-2018 et des taux de croissance respectifs du PIB réel estimés à 5,1% en 2020 et 6,1 % en 2021 », a estimé Abdel Kader Ndiaye.