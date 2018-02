Partenariat mondial pour l'Education : Macron va donner 200 millions d'euros, le Canada 180 millions de dollars et...

Le Président français Emmanuel Macron a annoncé un financement à hauteur de 200 millions d'euros (250 millions de dollars) dans le Partenariat mondial pour l'Education. Quant à la représentante du Canada, elle révèle que son pays va doubler sa participation au programme dans cette 3e édition de la Conférence internationale pour le financement de l'Education avec une somme de 180 millions (90 milliards Fcfa) de dollars



Le Sénégal ne sera pas en reste, le Président Macky Sall a annoncé une participation de plus de 2 milliards Fcfa.



Le Dubai promet un financement de 100 millions de dollars (50 milliards Fcfa)



L'Espagne va contribuer à hauteur de 25 millions d'euros (16,3 milliards Fcfa)



L'Irlande va contribuer à hauteur de 25 millions d'euros (16,3 milliards Fcfa) entre 2018 et 2020 dans le PME



Les Président IBK du Mali, Youssouphou du Niger, et celui la Centreafrique n'ont pas participé à la levée de fonds dont l'objectif est d'atteindre 3 milliards de dollars.