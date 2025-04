Parti socialiste (Ps) : le FLPS lance une "révolte légale" pour un congrès extraordinaire

Daour Sagna, porte-parole du FLPS, a révélé que 44 signatures de secrétaires généraux ont été obtenues en seulement 4 jours. "Nous avons lancé l’assaut légal : 44 signatures arrachées sans tambours ni trompettes, la preuve que le peuple socialiste respire encore sous les décombres", a-t-il déclaré.

Le collectif fixe un ultimatum d’ici le 25 avril prochain. "D’ici au 24 avril 2025, nous exigeons 80 signatures, symbole des 80 coordinations encore debout, pour convoquer un congrès extraordinaire, et le 25 avril 2025 à 17 heures, nous investirons la Maison du Parti, notre maison pour un sit-in historique. Nous y planterons l’étendard de la révolte légale, et nous y lancerons une pétition qui brûlera les doigts des indécis ».



M. Sagna a déploré la chute du PS, autrefois "géant porteur des rêves de Senghor et de Dia", aujourd’hui réduit à l’état de "fantôme". Pour étayer son propos, il a rappelé l’effondrement de sa représentation parlementaire : de 30 députés il y a quelques années, le PS n’en compte plus qu’un seul aujourd’hui.

Cette mobilisation marque un tournant dans la crise interne du plus ancien parti politique sénégalais, dont l’avenir se jouera dans les prochains jours.

Une fronde interne secoue le Parti socialiste (PS). Lors d’un point de presse tenu samedi à Thiès (70 kilomètres de Dakar), le Front pour la libération du Parti socialiste (FLPS) a annoncé le lancement d’une "révolte légale", exigeant la tenue d’un congrès extraordinaire pour renouveler les instances dirigeantes du parti.