Pas d'année blanche à l'Université Gaston Berger

Sous la direction du nouveau recteur Ousmane Thiaré, l'Assemblée de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s'est réunie mercredi 11 juillet pour discuter pendant 12 heures de solutions et mesures pour sauver l'année universitaire.

Les directeurs d'UFR, les enseignants, les représentants des étudiants et des parents n'ont pas retenu le gel des cours, comme l'avait demandé UFR des Sciences juridiques et politiques, la semaine dernière.



L'Assemblée a plutôt instruit toutes les instances des UFR à respecter scrupuleusement les mesures prises. A savoir, la reprise des cours pour tout le monde à partir de ce jeudi et leur poursuite jusqu'au 31 juillet prochain avec une possibilité de prolongement jusqu'en fin août.



La menace qui pesait sur la tête des étudiants Sjp, Sat et Sefs, semble se dissiper pour le moment. A noter que les calendriers des cours et des examens seront fixés par les conseils d'UFR, note L'As.