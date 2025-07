Pas de compromis sur le calendrier scolaire : l’ODCAV de Kolda pose ses balises

Le président de l’Organisme Départementale de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Kolda, Ibrahima Tall, a tenu un discours ferme ce mercredi soir, à l’occasion de la finale du tournoi des "Huit Grands", disputée au stade régional. En marge de la rencontre, M. Tall a rappelé avec insistance les nouvelles directives des autorités étatiques encadrant les Navetanes : "aucune activité ne devra empiéter sur le calendrier scolaire".



Selon lui, "toutes les compétitions sportives devront désormais se dérouler exclusivement entre juillet et mi-octobre, une période clairement définie pour ne pas perturber le bon déroulement des cours". Cette mesure vise à concilier passion sportive et exigence académique, tout en réaffirmant le rôle structurant du sport dans la vie des jeunes.



Le président de l’ODCAV n’a pas manqué de souligner un autre impératif : le respect absolu des valeurs de paix, de non-violence et de cohésion sociale.À cet effet, une campagne de sensibilisation a été lancée, mobilisant les autorités, notamment le commissaire de police, pour accompagner les acteurs du mouvement Navétane.



« Nous irons jusqu’aux terrains d’entraînement », a promis M. Tall, qui mise sur la pédagogie pour instaurer un climat serein tout au long du championnat. Il a précisé que cette sensibilisation portera notamment sur la vulgarisation des lois du jeu, afin que les participants – joueurs, encadreurs, supporters – aient une meilleure maîtrise du règlement en vigueur.



Ce rappel à l’ordre intervient dans un contexte où certaines dérives observées lors des précédentes éditions ont suscité des inquiétudes. En posant ces jalons, l’ODCAV de Kolda entend redorer le blason du mouvement Navétane, en le rendant plus respectueux des cadres institutionnels et porteur de valeurs citoyennes.