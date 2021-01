Pascal Affi N’Guessan, président du FPI (Côte d'Ivoire): «C'était une détention politique»

En Côte d’Ivoire, le président du FPI dit « légal », Pascal Affi Nguessan, a été libéré ce mercredi 30 décembre, après presque deux mois de détention préventive.



Accusé notamment de « complot contre l’autorité de l’État », il reste sous contrôle judiciaire. Cette libération intervient après une semaine de pourparlers entre le gouvernement et les forces d’opposition.



Pascal Affi N’Guessan revient sur sa détention et la signification politique de sa libération, les prochaines élections législatives et le futur retour de Laurent Gbagbo au pays.