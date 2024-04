Passation de service à la Primature : Le discours élogieux d'Ousmane Sonko envers son prédécesseur

Dans une cérémonie empreinte de solennité, le Premier ministre sortant Sidiki Kaba a officiellement passé le témoin à son successeur, Ousmane Sonko ce lundi. Une passation de service qui s'est déroulée dans la plus grande sobriété. En effet, les deux hommes se sont entretenus loin des caméras pendant plus d'une heure à la Primature.



Les discours prononcés par les deux hommes reflètent à la fois la gratitude pour les réalisations passées et l'engagement envers l'avenir.



Sidika Kaba, le premier à se prononcer a rendu un vibrant hommage à l'ancien Président Macky Sall, à ses collaborateurs et aux Sénégalais. « (…) L’occasion m'a été donnée par le Président Macky Sall d'occuper des postes régaliens dans l'attelage gouvernemental et au plus haut niveau de l'attelage, le poste de Premier ministre du Sénégal. Je voudrais également dire que cela m'a permis de servir mon pays. En rencontrant aujourd’hui dans le cadre de cette passation de service, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko ».



Le Premier ministre sortant de féliciter et de souhaiter plein de succès à son successeur surtout par rapport à toutes les actions qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui l'attendent. « Que Dieu le guide», a-t-il prié pour Sonko. Des félicitations ont été adressées au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu dès le premier tour. Un choix souverain du peuple sénégalais qui montre la vitalité de la démocratie ».



Le tout nouveau chef du Gouvernement Ousmane Sonko plus connu souvent sur un ton corrosif et sarcastique à l'endroit du pouvoir de Macky Sall a surpris son monde. En effet, il n'a pas manqué de tarir d'éloges à l'endroit de son prédécesseur.



« C'est une passation qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions et qui nous permet, à partir de cet instant, d'exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie le Premier ministre pour l'accueil et la qualité des documents de passation qui a été élaborés. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État. Et surtout ces longues années de service irréprochable puisqu'il a eu à exercer dans de différents départements ministériels et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu’une bonne application des consignes et directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation certainement dans d'autres activités. »



Le Premier ministre Sonko a donné rendez-vous aux Sénégalais dans les prochains jours pour l'installation effective du gouvernement après toutes les passations de service afin « qu'immédiatement après les fêtes de Korité les départements ministériels puissent être fonctionnels ».