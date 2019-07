Passation de service : la Cour suprême épingle l’Autorité de régulation des marchés publics

La Cour suprême a désavoué l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp). La haute juridiction a, tout simplement, donné raison à la société Delgas assainissement suite à son recours après le rejet par l’Armp de sa demande portant sur le marché relatif aux travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions lancé par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas).



« Libération » qui donne l’information, renseigne que la Cour suprême a annulé ledit marché le 1er juillet dernier.