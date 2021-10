Pastef Dakar décide de reprendre ses activités au sein de la Coalition Yewwi Askan Wi

La Coordination départementale de PASTEF Dakar a décidé de lever sa suspension et de reprendre ses activités au sein de la Coordination départementale de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW), informe un communiqué signé du coordonnateur Abass Fall.



M. Fall Informe que les échanges fructueux et fraternels entre les leaders membres de la Coalition YAW ont abouti à l'aplanissement des incompréhensions de part et d'autre.



Ainsi, il a invité tous les leaders, militants et sympathisants des partis membres de la Coalition YAW à la cérémonie d'investiture des candidats de PAS TEF Dakar à la candidature

de ladite coalition, qui se tiendra ce vendredi 22 octobre 2021 à partir de 16h à la librairie l'Harmattan sur la VDN.