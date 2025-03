Pastef lance l’École du Parti Daaray Cheikh Anta Diop », pour un militantisme au service du développement

Lancement de l'École du Parti Daaray Cheikh Anta Diop à Mbao : Pour un militantisme au service du développement



En tant que Directeur de l’École du Parti Daaray Cheikh Anta Diop, j’ai eu le plaisir de lancer officiellement, ce samedi, ses activités dans la commune de Mbao, en… pic.twitter.com/n0ECUkEWLN

— Moustapha Njekk Sarré (@NjekkSarre) March 17, 2025



Pour forger un militant-citoyen engagé et conscient des enjeux nationaux, et un militantisme au service du développement, le Pastef par le biais du porte-parole du gouvernement a officiellement lancé « l’École du Parti Daaray Cheikh Anta Diop ». La cérémonie s’est tenue samedi dernier à Mbao sous la présidence du porte-parole du gouvernement et Directeur dudit école, Moustapha Ndieck Sarre.L’information a été révélé par le ministre dans un post sur sa page X.