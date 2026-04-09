Patrice Motsepe à Rabat : Entre éloges pour la CAN 2025 et appel à l'unité africaine

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé ce jeudi 9 avril 2026 à Rabat un chantier de réforme majeur des statuts de l'instance pour les aligner sur les standards de la FIFA. Cette décision, prise dans la foulée de la CAN 2025 organisée au Maroc, vise à renforcer la crédibilité des compétitions continentales et à garantir l’impartialité des instances disciplinaires après les incidents regrettables ayant marqué la finale entre le Sénégal et le Maroc.







Tout en qualifiant ces débordements de « très grande déception », le patron du football africain a néanmoins salué la réussite globale du tournoi qu’il considère comme le plus abouti de l’histoire. Il a rendu un hommage appuyé au roi Mohamed VI et à la Fédération royale marocaine de football pour la qualité inédite de l'organisation. Ces nouveaux amendements réglementaires devraient permettre de stabiliser l'arbitrage et d'assurer une meilleure proportionnalité des sanctions pour éviter que de tels heurts ne se reproduisent.







En provenance du Sénégal, Patrice Motsepe a conclu son intervention en rappelant que le football doit demeurer un facteur d’unité plutôt que de division sur le continent. Il a ainsi exhorté les peuples africains à oublier les tensions locales pour soutenir massivement les représentants du continent lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique, plaçant l'intégrité et le rayonnement du football africain au-dessus des rivalités nationales.

