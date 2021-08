Patrice Motsepe, président de la CAF : « Nous devons investir dans le football scolaire »

Lors de sa prise de parole avant le tirage des poules de la CAN, le patron de l’instance dirigeante du football africain a évoqué le développement du football africain. « Nous devons investir dans le football des jeunes, nous devons investir dans le football scolaire, c’est pour cela que nous avons annoncé une compétition scolaire panafricaine et nous devons nous assurer que les infrastructures, les facilités pour développer le football dans chacune des 54 nations africaines sont en place », a déclaré Patrice Motsepe.



Selon lui, l’Afrique pourra gagner la compétition des clubs de la FIFA ou la Coupe du Monde des Nations de la FIFA. « Si nous continuons à former de bons entraîneurs, de bons coaches, je suis confiant, dans un futur proche, une nation africaine pourra gagner la Coupe du Monde », a-t-il dit.





Motsepe s’est prononcé sur la cérémonie de tirage au sort pour alerter les nations africaines. « Rappelez-vous que l’année prochaine est aussi une année de Coupe du Monde au Qatar. Donc la Coupe d’Afrique des Nations est une importante occasion pour les pays africains de se préparer pour ce rendez-vous au Qatar. Nous sommes confiants, au Qatar, les pays africains vont réaliser de belles performances », a laissé entendre le président de la Confédération africaine de football.