Patte d'Oie: ils ouvrent le véhicule de leur «client» et s’emparent de ses deux téléphones portables

Etant venu effectuer une démarche à l’agence Senelec de la Patte d’Oie, Mouhamadou Falilou Ndiaye a été abordé par deux jeunes, Issa Diao et son ami, qui lui ont proposé de lui laver sa voiture. Puisque l’intérieur du véhicule était propre, il leur demanda de nettoyer juste la carrosserie. Il laisse ainsi le véhicule aux deux garçons et rejoint son équipe qui l’attendait à la porte de l’agence de la Senelec.



L’un de ses coéquipiers lui fait savoir qu’il a tenté de le joindre en vain. Mouhamadou se rappelle alors avoir laissé ses deux portables de marques iPhone X et Samsung A 72 dans le véhicule. En retournant pour les récupérer, il trouve la portière avant de la voiture ouverte avant de constater que les deux téléphones avaient disparu. Les deux jeunes laveurs aussi s’étaient évaporés dans la nature.



De retour deux jours après sur les lieux du « crime », il surprend ses voleurs dans une ruelle derrière la même agence Senelec entrain de laver une autre voiture. Lorsqu’il s’est dirigé vers eux, l’un d’eux, qui l’a automatiquement reconnu, a pris la fuite alors que Issa Diao, qui était dans une position qui ne lui permettait pas de s’enfuir, a fait semblant de ne pas le reconnaitre. Interpellé, il s’est faufilé entre les voitures pour s’enfuir. Mais avec l’aide de bonnes volontés, il a été appréhendé.



Face aux policiers, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés. « Cet individu m’accuse à tort. C’est la première fois que je le vois. Il m’a surpris en train de laver un véhicule avec mon ami Mamadou Diallo et il nous a indexés. Nous ne sommes pas responsables du vol qu’il dit avoir subi. Et je tiens à préciser que ni moi, ni mon ami Mamadou Diallo n’avons essayé de prendre la fuite », s’est défendu le jeune laveur de voitures. Malgré leurs dénégations, lui et son acolyte ont été déférés au parquet en attendant d’être fixés sur leur sort, indique Le Témoin qui rapporte les faits.