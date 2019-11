Paul Kagame remanie son gouvernement

Le président rwandais, Paul Kagamé, a remanié son gouvernement et effectué des changements au sein de l'armée.Le général de division Jean Bosco Kazura est promu général quatre étoiles.



Il a été nommé chef d'état-major de l'armée rwandaise.



M. Kazural succède ainsi au général Patrick Nyamvumvumba, nommé ministre de la Sécurité intérieure.



Le Général Kazura, ancien président de la fédération rwandaise de football et ancien commandant de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali (MINUSMA) était jusqu'à récemment le chef du collège militaire dans le nord du Rwanda.



Au gouvernement, le Dr Richard Sezibera, ministre des Affaires étrangères depuis octobre 2018, est remplacé par Vincent Biruta, ministre de l'Environnement.M. Sezibera, médecin et ancien secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est, n'était pas apparu en public depuis juillet, date à laquelle il a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Commonwealth à Londres.Sa santé et ses allées et venues ont créé des spéculations, mais Kigali n'a pas réagi aux spéculations arguant qu'il s'agit de sa vie privé.



Le 27 octobre, le Dr Sezibera a twitté à propos de sa visite officielle en Israël à l'ambassade du Rwanda, il n'a pas été nommé lors du dernier remaniement du soir.